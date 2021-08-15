На Некрасова автоледи стало плохо: наркотики или эпилепсия?

На перекрестке улиц Маяковского и Некрасова женщине за рулем автомобиля "Киа" стало плохо. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

На перекрестке улиц Маяковского и Некрасова женщине за рулем автомобиля "Киа" стало плохо. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

В Петербурге в Центральном районе города произошел неприятный инцидент, который заинтересовал не только очевидцев происходящего, но и правоохранительных органов.

Как сообщается 15 августа в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга», на перекрестке улиц Маяковского и Некрасова женщине за рулем автомобиля «Киа» стало плохо.

Однако причин, почему гражданка почувствовала себя нехорошо, сразу несколько. Некоторые посчитали, что у женщины мог случится приступ эпилепсии.

Другие же сообщают в Сети, что виной всему наркотические вещества. Кроме того, очевидцы уверяют, что пострадавшей стараются помочь и оказать первую помощь. При этом, автомобиль потерпевшей продолжали осматривать.

Данное происшествие спровоцировало пробку.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Ленинском проспекте произошло ДТП с автобусом. Водителю стало плохо, пострадало семь человек.