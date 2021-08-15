У Володарского моста произошло массовое ДТП

Больше всего пострадал черный Land Rover. Фото:vk.com/spb_today

Больше всего пострадал черный Land Rover. Фото:vk.com/spb_today

Вечером 15 августа в Петербурге на проспекте Обуховской обороны, у подъезда к Володарскому мосту, произошло массовое ДТП.

Проезжую часть не смогли поделить четыре легковых автомобиля. В Сети появилось фото с места происшествия. Судя по опубликованным кадрам, больше всего досталось черному Land Rover и каршеринговому внедорожнику Renault.

«ДТП из 4 машин с участием каршеринга Яндекс драйв. На проспекте Обуховской обороны около Володарского моста», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

О пострадавших не сообщается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что иномарка «Рено Сандеро» поворачивала налево по предварительно красному сигналу светофора и столкнулась на перекрестке со встречным ВАЗом.