Город еще не проснулся: в Петербурге пробки в три балла

Утром в понедельник, 16 августа, в Петербурге образовались небольшие пробки. Заторы связаны с дорожными ограничениями, дорожно-транспортными происшествиями, а также из-за час пика.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки» на 08:25, пробки оцениваются в 3 балла. Ситуация останется неизменной до 9 часов утра, затем пробки станут уже четырехбалльными, но это ненадолго. Позднее, с 10:00 до 13:00 заторы составят вновь 3 балла.

«Красные» участки замечены на проспекте Непокоренных, на Гражданском проспекте, на проспекте Тореза, на Кантемировской улице, на Садовой улице, на Невском проспекте, на набережной Обводного канала, на Камчатской улице, на Воздухоплавотельной улице, на улице Салова, на Бухарестской, на Московском шоссе, на Пушкинской улице, на Витебском проспекте.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленинградской области неделя начнется с дождей, ветра и +11 градусов.