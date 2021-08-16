Врач-эпидемиолог объяснил, какая вакцина защитит от новых штаммов COVID-19

Врач-эпидемиолог Эдуард Шунков рассказал, что от новых штаммов коронавирусной инфекции, которые с пугающей частотой выявляются в последнее время, может помочь поливалентная вакцина.

В случае появления штамма с измененных белком, для борьбы с ним потребуется усовершенствовать все имеющиеся вакцины, добавляя в них поверхностные антигены новых штаммов. Тогда один препарат сможет защищать сразу от всех разновидностей коронавируса. То есть поливалентная вакцина имеет в составе антигены нескольких штаммов одной инфекции, передает слова эксперта портал URA.RU.

Как объясняет специалист, сейчас мировая наука работает над вопросом возможной мутации белков молекул COVID-19. Исследователи обсуждают вероятность изменения поверхностных антигенов, которые и вводятся в организм с вакцинами, утверждает эпидемиолог.

Вирусолог, доктор медицинских наук и профессор Лариса Руденко добавляет, что введение новых антигенов в уже существующие вакцины — необходимость, поскольку более актуальных препаратов пока не существует, и только такая мера поможет нейтрализовать новые штаммы вируса. «Во всем мире научные лаборатории и фармацевтические компании продолжают работать над созданием новых препаратов и совершенствованием старых», — подчеркивает Руденко.

Напомним, что в предыдущих материалах gazea.spb.ru писала о том, что антитела у переболевших коронавирусом сохраняются, в среднем, на протяжении семи месяцев. Примечательно, что в некоторых случаях количество антител может даже повышаться, хотя новое заражение при этом не выявляется.