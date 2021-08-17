В Петербурге в годовщину путча ГКЧП пообещали взорвать пять ТЦ

Сообщение о "минировании" торговых центров Петербурга поступило на электронную почту. Фото: Pixabay

Сообщение о "минировании" торговых центров Петербурга поступило на электронную почту. Фото: Pixabay

Прошло 30 лет с Августовского путча. События 18-21 августа 1991 года в Советском Союзе, которые официальные лица и органы государственной власти в СССР считали заговором.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, в Петербурге, 16 августа, в 13:30, появилась информация о том, что неизвестный сообщил о заминировании нескольких торговых центов.

Сделать это злоумышленник пообещал 19 августа, в 19:00. Среди «заминированных» центров оказались: «Галерея» на Лиговском проспекте, «Лето» на Пулковском шоссе, «Пик» на Ефимова, «Невский Атриум» на Марата и «Европолис» на Полюстровском проспекте.

Все здания и прилегающие к ним территории осмотрели. Взрывных устройств и взрывчатых веществ не нашли. Эвакуировать посетителей не стали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что из ТЦ во Всеволожске эвакуировали 200 человек из-за угрозы минирования.