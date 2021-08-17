Объявили наставников нового сезона шоу «Голос»

Объявили наставников нового сезона шоу «Голос»
За много лет проект "Голос" полюбился россиянам. https://www.instagram.com/pelageya_insta

Стали известны имена наставников в 10-ом сезоне музыкального шоу «Голос» на Первом канале.

Так, наставниками участников вновь станут Александр Градский, Пелагея, Леонид Агутин, и Дима Билан. Это золотой состав жюри. Именно с них и начался конкурс талантов. За много лет проект полюбился россиянам. Ведущим станет актер Дмитрий Нагиев. Об этом сообщает Первый канал.

В шоу примут участие 120 человек. На сцене будут как профессиональные музыканты, так и любители. Это лингвисты, менеджеры, юристы, бухгалтеры, электромонтеры и полицейские.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что российская певица Пелагея и ее экс-супруг хоккеист Иван Телегин закончили делить имущество. Так, в результате судебных тяжб певица получила всю недвижимое имущество спортсмена. Кроме того, женщина отсудила у бывшего мужа 50% стоимости автомобиля Bentley Continental GT.

дима билан дмитрий нагиев пелагея телепроект шоу "Голос"


 

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