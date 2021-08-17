В мире коронавирусом заразились более 207,8 млн человек

В мире коронавирусом заразились более 207,8 млн человек
Коронавирусом заболели миллионы человек во всем мире. Фото: pixabay

В мире за сутки коронавирусная инфекция была выявлена у более чем 417 тыс. человек. Соответствующие данные приводит университет Джона Хопкинса.

Об этом стало известно во вторник, 17 августа. Общее количество зараженных COVID-19 в мире достигло 207 812 825 человек, скончались от вируса 4 370 770 человек.

На первом месте «анитрейтинга» зараженных стран находятся США: 36 885 670 человек заразились, 622 295 умерли. На втором месте находится Индия: 32 225 513 инфицированных, 431 642 скончались. Следом идет Бразилия: там вирус подхватил 20 378 570 жителей, умерли 569 492 человека.

Россия переместилась на четвертую строчку: в стране зафиксировано 6 531 585 инфицированных, скончались от COVID-19 168 384 человека.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге за неделю выявили более тысячи людей с пневмонией с помощью КТ. Почти треть из них — были привитыми.

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