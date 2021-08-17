Подозреваемый задержан: с 84-летней петербурженки сорвали цепочку

На пенсионерку из Петербурга напали в парадной и сорвали цепочку. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области

На пенсионерку из Петербурга напали в парадной и сорвали цепочку. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области

В Петербурге оперативно-розыскные мероприятия дали результат. По подозрению в грабеже в отношении пожилой женщины задержан неоднократно судимый гражданин.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области 17 августа, задержанный может быть причастен к преступлению, совершенному в парадной на улице Есенина дома 28 корпуса 2. Там, 8 августа, вечером, с пенсионерки сорвали цепочку с крестиком. Преступник применил к 84-летней женщине физическую силу.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

12 августа, вечером, у дома 2 по Ждановской набережной был задержан 30-летний подозреваемый, который ранее неоднократно судим.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мошенников, обманувших пожилую петербурженку на 5 тыс. рублей, поймали.