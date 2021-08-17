Таиланд откроется для привитых «Спутником V» россиян

Таиланд в ближайшее время может открыть границы для российских путешественников, привитых от коронавируса вакциной «Спутник V».

Об этом сообщает АТОР. Туристам, решившим посетить Пхукет, больше не придется отбывать двухнедельный карантин. Этот остров откроется для россиян, вакцинированных «Спутником V», передает Bangkok Post слова главы управления по туризму Таиланда Ютасака Супасорна.

Однако в посольстве Таиланда в Москве напомнили, что официальных заявлений о въезде в Таиланд привитых российской вакциной еще не было.

По словам экспертов, для регистрации «Спутника V» на территории страны должно пройти несколько этапов. Процесс уже запущен.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что еще шесть авиакомпаний получили допуски на полеты в Египет.