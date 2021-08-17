Число погибших при землетрясении на Гаити выросло до 1941

Число погибших при землетрясении на Гаити выросло до 1941
Землетрясение на Гаити. Фото: скриншот Twitter

Число жертв землетрясения на Гаити достигло 1941. Пострадавших насчитывается более 9 тысяч. Такие сведения приводит управление гражданской защиты республики.

Почти 1,6 тысячи погибших приходятся на Южный департамент, еще 205 граждан погибли в Гранд-Анс, 137 человек скончались в Нипп, тела еще двоих нашли в Северо-Западном департаменте.

Власти Гаити сообщили, что более 100 тысяч зданий в республике частично или полностью разрушены. Местные спасатели продолжают поиски людей под завалами.

14 августа на Гаити произошло землетрясение магнитудой 7,2. На следующий день произошло еще одно землетрясение: магнитуда составила 5,8. Эпицентр сейсмической активности находился в 41 километре от города Ле-Ке на юге Гаити, очаг залегал на глубине 30 метров.

Местное правительство ввело режим чрезвычайного положения на месяц. Медицинские учреждения продолжают принимать пострадавших от стихии.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что число жертв землетрясения на Гаити достигло 1 297.

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