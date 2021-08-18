Днем в среду в Петербурге ожидаются 4-балльные пробки

В среду утром на дорогах Петербурга собрались трехбалльные пробки. Позднее ситуация на городских трассах ухудшится.

Так, в среду, 18 августа, данная ситуация сохранится до 13 часов дня. По прогнозам сервиса «Яндекс.Пробки», после загруженность поднимется до четырех баллов.

По данным сервиса на 8:40 на дорогах Северной столицы движение затруднено в основном в центре города – на Невском и Лиговском проспектах, набережной Кутузова и в районе Московского вокзала.

Затрудненное движение также наблюдается на Поклонногорской улице, Тихорецком, Витебском и Московском проспектах. Движение на КАД затруднено на развязке с Московским шоссе и Витебским проспектом, а также в районе Большого Обуховского моста.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в среду петербуржцев ожидают сильный ветер, дожди и до +23 градусов.