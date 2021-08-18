Реанимация работает на месте ДТП на КАД

Авария на КАД. Фото: скриншот видео "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Авария на КАД. Фото: скриншот видео "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Днем в среду, 19 августа, на внешней стороне КАД произошла автомобильная авария с участием двух иномарок.

Кадры с места происшествия опубликовали в VK-сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Очевидцы пишут, что дорожный инцидент произошел на 45-м километре внешнего кольца, в районе Янино.

Там столкнулись «Форд» и «Лексус». По сообщениям водителей, «Лексус» врезался в «Форд», когда тот стоял на «аварийке» в левом ряду.

«Водитель красного Форда жив, родился в рубашке!», — рассказал свидетель аварии.

Точной информации о пострадавших нет, но на месте ДТП работает автомобиль реанимации. Судя по видео, оба автомобиля получили серьезные повреждения.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», на кольцевой собрался серьезный дорожный затор длиной в 4 километра.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что автомобилист сбил незнающего ПДД 15-летнего скутериста под Приозерском.