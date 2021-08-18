Сбой менструации и импотенция: последствия COVID-19, угрожающие будущему планеты

Коронавирус, шагающий по планете второй год подряд, продолжает преподносить неожиданные сюрпризы. И дело не только в появлении новых штаммов, но и выявлению странных и порой опасных последствий заражения.

Так, недавние исследования подтвердили, что переболевшие инфекцией мужчины и женщины сталкиваются с серьезными проблемами со здоровьем, которые могут угрожать будущему планеты.

Тревожные «звоночки» появились еще в 2020 году. Тогда на просторах Интернета появились истории женщин, которые после заболевания заметили проблемы с менструацией. Они писали, что месячные пошли, но с большой задержкой, либо, наоборот, раньше положенного срока. Были и те, у кого коронавирус, по предварительным данным, стал причиной наступления ранней менопаузы, пишет Daily Mail.

Вполне возможно, что сбой происходит из-за стресса, связанного с болезнью. Любой недуг негативно сказывается на эмоциональном и физическом состоянии женщины, что порой приводит к подобным последствиям. Что касается менопаузы, то ученые пока не могут сказать наверняка, совпадение это или же следствие заражения. Но симптомы, бесспорно, тревожные.

Что касается мужского здоровья, то тут все тоже довольно неоднозначно. В израильском медицинском центре Шиба рассказывают, что провели исследование, в рамках которого обнаружили, что в сперме у 13% мужчин нашли остаточные частицы вируса. Также примерно у половины из них сперматозоиды стали медленнее, а их количество снизилось.

С коллегами из Израиля согласился Минздрав России. Главный репродуктолог Олег Аполихин заявил, что заражение коронавирусом грозит аутоиммунному поражению яичек. Это может стать причиной бесплодия и неважно, в какой форме переболел мужчина: в легкой или тяжелой.

Чтобы избежать серьезных последствий, которые помешают в будущем обзавестись потомством, врачи советуют делать прививки от коронавируса. «Спутник V» уже доказал, что способен уберечь мужчину от проблем в интимной жизни. То же касается женщин: привившиеся от коронавируса, реже сталкиваются со сбоями в менструации.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что маленькие дети чаще других распространяют COVID-19.