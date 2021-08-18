На Рубинштейна пьяные петербуржцы подрались из-за лошади

В центре Петербурга молодые люди устроили драку из-за лошади. Пьяного наездника пришлось снимать с животного с помощью кулаков.

Жители улицы Рубинштейна под утро 18 августа засняли, как один из посетителей бара решил прокатиться на лошади. Он попытался взобраться на коня, но у него не получилось. Останавливаться на этом он не собирался и повис на животном, обхватив его шею руками. Лошадь пожалели друзья «ковбоя». Один из них набросился на него с кулаками, после чего завязалась драка.

Из-за суматохи лошадь встревожилась, и хозяйке, которая привела ее на Рубинштейна, пришлось надеть ей на голову пакет. Видео с места событий опубликовал телеграм-канал «Мегаполис».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Рубинштейна скейтбордист решил проехаться под лошадью, но получил копытом по голове.