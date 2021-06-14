На Рубинштейна скейтбордист решил проехаться под лошадью, но получил копытом по голове

Улица Рубинштейна, помимо прочего, известна тем, что на ней происходит много странных ситуаций. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

Улица Рубинштейна, помимо прочего, известна тем, что на ней происходит много странных ситуаций. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

Минувшим вечером, 13 июня, на улице Рубинштейна молодой человек решил выполнить экстремальный трюк, который едва не стоил ему жизни.

Вечером воскресенья на тротуаре возле одного из домов по улице Рубинштейна стояла компания из нескольких человек, одна из девушек держала за поводья лошадь. Внезапно прямо на них вылетел скейтбордист, который, судя по всему, не захотел объезжать столпившихся людей и решил проехаться прямо под животом лошади, впечатлив толпу и себя самого.

Завершить маневр у петербуржца-экстремала, увы, не получилось. Лошадь испугалась, побежала вперед и затоптала скейтбордиста — тот несколько раз получил копытами по голове. К счастью, после инцидента мужчина смог встать и даже, как видно по записям с камер видеонаблюдения, разговаривал с шокированными прохожими. Тем не менее, полученные травмы, оказались серьезными — пострадавшего отвезли в больницу.

Отметим, что горожане скептически отнеслись к происшествию. Преимущественно комментаторы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», где опубликовали пост с видео инцидента, сочувствовали животному, которое перенесло стресс, нежели незадачливому спортсмену.

«Любопытно, его [скейтбордиста] это чему-нибудь научит?», «Лошадку испугал», «Лошадь попалась крайне спокойная», — отмечают интернет-пользователи. Стоит отметить, что лошадь действительно могла нанести мужчине куда более сильные повреждения.

Кто-то также вспомнил об инциденте с лошадью, произошедшем минувшей зимой, в декабре. Молодой человек решил «пообщаться» с лошадкой и подошел слишком близко к животному, в результате чего лишился кончика носа. К счастью, откушенный фрагмент удалось сохранить и благодаря мастерству петербургских врачей мужчине восстановили нос так, что вряд ли кто-то заметит перемены. На это, отметим, потребовалось три пластических операции — заключительная прошла только в марте.