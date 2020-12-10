Петербуржец, оставшийся без кончика носа после встречи с лошадью, не собирался её целовать

Петербуржец, оставшийся без кончика носа после встречи с лошадью, не собирался её целовать
Пострадавший мужчина подчеркивает, что не собирался целовать лошадь. Фото: pixabay

25-летний житель Северной столицы минувшей ночью попал в больницу после «общения» с лошадью на углу Литейного проспекта и улицы Белинского — животное откусило ему кончик носа. Парень подчеркивает, что не тянулся «поцеловать» лошадь, как об этом писали ранее.

Вечером 9 декабря молодой человек вместе с другом вышли из караоке — оба были «подвыпившими», но сохраняли трезвость рассудка. На углу Литейного и Белинского к ним подошли наездницы с двумя лошадьми и предложили покормить животных. Одна из них, как вспоминает товарищ пострадавшего, сказала, что погладить можно только шею. О том, что не стоит подходить близко к лошади и «в лицо лезть руками» петербуржцев не предупредили.

В результате одному из друзей лошадь откусила кончик носа — врачи пришили его, однако вероятность, что кожа приживется, невелика, всего 10%. Скорее всего, пострадавшему придется обратиться к пластическому хирургу, передает «Пятый канал». «Лошадь я не собирался целовать!», — подчеркивает он.

Теперь молодые люди хотят связаться с владелицами животных и написать заявление в полицию. Правоохранительные органы, в свою очередь, уже отметили, что проверят деятельность наездников, которые нередко по вечерам предлагают покататься на лошадях жителям и гостям Петербурга.

Напоминаем, gazeta.spb.ru писала, что лошадь сначала начала бодать мужчину в плечо, а затем резко развернулась и укусила за нос.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
лошадь несчастный случай новости СПб


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Легковушка протаранила Mercedes на Коломяжском проспекте, на месте ...
Стали известны самые дорогие горнолыжные курорты Ленобласти
Петербуржец, оставшийся без кончика носа после встречи с лошадью, не ...
Путин заявил, что следователи не должны вмешиваться в лечение заключенных
Петербуржцу, забившему до смерти знакомого палкой, дали почти 5 лет тюрьмы
В российский прокат выходит фильм «Серебряные коньки», снятый в ...
На Московском вокзале уличили в хищении косметики на 65 тысяч рублей ...
В Госдуме разработают проект о запрете передачи суррогатных детей иностранцам