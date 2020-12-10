Петербуржец, оставшийся без кончика носа после встречи с лошадью, не собирался её целовать

25-летний житель Северной столицы минувшей ночью попал в больницу после «общения» с лошадью на углу Литейного проспекта и улицы Белинского — животное откусило ему кончик носа. Парень подчеркивает, что не тянулся «поцеловать» лошадь, как об этом писали ранее.

Вечером 9 декабря молодой человек вместе с другом вышли из караоке — оба были «подвыпившими», но сохраняли трезвость рассудка. На углу Литейного и Белинского к ним подошли наездницы с двумя лошадьми и предложили покормить животных. Одна из них, как вспоминает товарищ пострадавшего, сказала, что погладить можно только шею. О том, что не стоит подходить близко к лошади и «в лицо лезть руками» петербуржцев не предупредили.

В результате одному из друзей лошадь откусила кончик носа — врачи пришили его, однако вероятность, что кожа приживется, невелика, всего 10%. Скорее всего, пострадавшему придется обратиться к пластическому хирургу, передает «Пятый канал». «Лошадь я не собирался целовать!», — подчеркивает он.

Теперь молодые люди хотят связаться с владелицами животных и написать заявление в полицию. Правоохранительные органы, в свою очередь, уже отметили, что проверят деятельность наездников, которые нередко по вечерам предлагают покататься на лошадях жителям и гостям Петербурга.

Напоминаем, gazeta.spb.ru писала, что лошадь сначала начала бодать мужчину в плечо, а затем резко развернулась и укусила за нос.