Врачи сделали новый нос петербуржцу, который лишился его из-за лошади

Животное укусило мужчину за нос, так как тот пытался погладить коня.

Врачи Клинической больницы Святителя Луки провели заключительную операцию 26-летнему мужчине, который остался без носа после встречи с лошадью. Об этом пишет «Петербургский дневник».

За сложную операцию взялся врач Андрей Макаров, который сам предложил помощь пострадавшему. Он отметил, что восстановление носа проходило в несколько этапов, сегодня был третий – заключительный. Врач уверяет, что новый нос мало чем отличается от старого и никто не должен заметить перемен.

Напоминаем, что инцидент с лошадью произошел в декабре 2020 года. Мужчина шел по городу после бара и решил покормить лошадей морковью. В какой-то момент он попытался погладить животное – это не понравилось жеребку. Конь откусил назойливому прохожему нос.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге лжеуполномоченный комитета по молодежной политике Дагестана откусил ухо девушке в отеле.