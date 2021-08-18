В ОАЭ подтвердили, что президент Афганистана находится в стране

В ОАЭ подтвердили, что президент Афганистана находится в стране
Ашраф Гани сбежал в ОАЭ. Фото: скриншот Instagram

Сбежавший из Афганистана президент Ашраф Гани находится в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).

Об этом стало известно сегодня, 18 августа. Информацию о местонахождении Гани подтвердили в МИД ОАЭ, сообщает Reuters.

ОАЭ предоставили убежище Ашрафу Гани и его семье на основаниях гуманитарной поддержки.

Ранее глава Минобороны Афганистана Бисмилла Хан Мохаммади призвал Интерпол арестовать Гани, сбежавшего после прихода в Кабул «Талибана» (движение запрещено в РФ).

Ашраф Гани покинул Афганистан 15 августа, когда талибы захватили Кабул и объявили о полном контроле в стране. Сейчас Афганистаном руководит временный совет, в состав которого вошли экс-президент Афганистана Хамид Карзай и экс-премьер-министр Абдулла Абдулла. В скором времени власть официально передадут «Талибану».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Евросоюз признал победу талибов в войне в Афганистане.

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