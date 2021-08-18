Единый сервис для самокатов появится в Петербурге

В Петербурге намерены разработать единую цифровую платформу «Я в пути», которая будет контролировать движение самокатов.

Единый сервис призван объединить все виды транспорта, в том числе электросамокаты. Цель — повышение безопасности движения, развития инфраструктуры и создание комфортных условий для передвижения жителей и гостей Северной столицы.

Платформа будет объединять все виды транспорта — личный, городской и арендный. Горожане получат сервис, в котором можно будет проложить комбинированный маршрут, найти место для парковки и сразу оплатить аренду, проезд или парковку.

При этом платформа не станет заменой сервисов частных операторов, а будет нести интеграционную функцию, которая даст пользователю доступ сразу ко всем системам из одного окна.

Проект хотят реализовать в несколько этапов. На первом к платформе подключат кикшеринговые компании, затем сервис дополнят парковками, а после добавят другие виды транспорта.

«Завершить разработку первого этапа и запустить пилотную версию платформы планируется в апреле 2022 года, при этом сроки могут быть скорректированы», — заявили в аппарате вице-губернатора Станислава Казарина.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге появятся правила для размещения пунктов электросамокатов.