Умерший «от удара по ягодицам» студент был преподавателем ракетотехники

Юноша окончил губернаторский физико-математический лицей и учился в ИТМО.

В Северной столице все еще выясняют детали смерти молодого парня, которого хозяин автомобиля принял за вора, когда увидел его у капота своего автомобиля. Об этом пишет «Фонтанка».

Родные скончавшегося объяснили, что их 20-летний сын учился в ИТМО и преподавал ракетотехнику. Незадолго до трагедии вечером он куда-то направился с телескопом, коробку от которого нашли под той самой машиной, у которой все и случилось.

Напомним, что 9 августа, ночью, к правоохранителям обратился петербуржец с улицы Кораблестроителей. Он рассказал, что кто-то пытался проникнуть в его автомобиль Mitsubishi Pajero, который был припаркован у дома №23/1. Вору при этом стало плохо. Со слов автовладельца, на брелке от иномарки сработала сигнализация. Он вышел на улицу проверить машину и заметил неизвестного, который что-то делал у капота автомобиля. Подойдя к неизвестному, мужчина, по его словам, слегка ударил его ладонью по ягодицам, после чего молодой человек упал и умер.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Светлогорске мужчина убил знакомого, а глава ТСЖ пришла на трупный запах.