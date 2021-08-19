Родители перепутали смертельно опасное заболевание с обычной простудой

Родители перепутали смертельно опасное заболевание с обычной простудой
Врачи провели операцию. Фото: Pixabay

Пятилетний ребенок из Ланаркшира, Англия, впал в кому из-за опухоли мозга, которую его родители приняли за обычное недомогание.

Как сообщает Daily Mirror, мальчик почувствовал себя плохо в январе, но его родители не заметили повода для беспокойства, решив, что ребенок просто простудился или устал. Вскоре он перестал реагировать на происходящее вокруг него.

К моменту, когда Робби Фрю попал в больницу, он впал в кому. Медики диагностировали у него смертельно опасное заболевание — опухоль мозга третьей стадии и провели срочную операцию, в ходе которой выяснилось, что, кроме опухоли, в сосудах головного мозга был тромб.

После успешной операции, а также курсов химио- и радиотерапии, ребенку пришлось заново учиться ходить и глотать.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что операцию провел заведующий хирургическим торакальным отделением НМИЦ Евгений Левченко. Ему удалось применить щадящую технологию, чтобы избежать осложнений, однако юной пациентке пришлось полностью удалить правое легкое.

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