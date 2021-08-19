В центре им. Гамалеи «Спутник V» модифицировали под штамм «дельта»

Руководитель центра им. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург рассказал, что создатели вакцины «Спутник V» модифицировали препарат для борьбы против штамма «дельта».

«В холодильнике уже находится сделанная конструкция вакцины», — цитирует его «Интерфакс».

При этом он отметил, что пока рано говорить о степени эффективности нового варианта препарата.

«Спутник V» – первая в мире зарегистрированная вакцина, которую создали в России. Препарат смог доказать свою безопасность и эффективность в ходе исследований.

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