В центре им. Гамалеи «Спутник V» модифицировали под штамм «дельта»

В центре им. Гамалеи «Спутник V» модифицировали под штамм «дельта»
Вакцина "Спутник V становится все доступнее. Фото: официальный сайт вакцины "Спутник V"

Руководитель центра им. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург рассказал, что создатели вакцины «Спутник V» модифицировали препарат для борьбы против штамма «дельта».

«В холодильнике уже находится сделанная конструкция вакцины», — цитирует его «Интерфакс».

При этом он отметил, что пока рано говорить о степени эффективности нового варианта препарата.

«Спутник V» – первая в мире зарегистрированная вакцина, которую создали в России. Препарат смог доказать свою безопасность и эффективность в ходе исследований.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Таиланд ужесточил карантин для въезжающих туристов. Так, правила, в рамках которых путешественникам необходимо было придерживаться карантинного режима от 7 до 10 дней, отменяются из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

"Спутник V" александр гинцбург дельта


 

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