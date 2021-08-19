На проспекте Космонавт мужчина получил ножевое ранение

На проспекте Космонавт мужчина получил ножевое ранение
Мужчина получил ножевое ранение. Фото: Baltphoto/ Михаил Киреев

В Петербурге злоумышленник нанес ножевое ранение местному жителю.

Как сообщили в ГУ Росгвардии по городу и области инцидент произошел 19 августа на проспекте Космонавтов. Находящиеся на патрулировании росгвардейцы услышали крики о помощи из окна дома.

Когда они бежали к дому и увидели мужчина с ножевым ранением груди. Ему оказали медицинскую помощь. Жители вывели злоумышленника из парадной и попросили охранять его до приезда полиции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге на Загородном проспекте скорая забрала 13-летнего подростка, которого серьезно покалечил 33-летний мужчина.Ему диагностировали открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга.

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