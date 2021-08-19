Фестиваль «ЖИВОЙ!» пройдёт в формате многочасового онлайн-марафона

Рок-фестиваль «ЖИВОЙ!» пройдёт в четырнадцатый раз 20-21-22 августа в формате многочасового музыкального онлайн-марафона на двух сценах с участием более 30 артистов.

Трансляция фестиваля пройдёт в официальном сообществе фестиваля VK.

Последние годы фестиваль собирал на своей площадке несколько десятков тысяч человек. По словам организаторов, в связи с текущими ограничениями на проведение массовых мероприятий в Санкт-Петербурге команда фестиваля приняла решение провести его полностью в онлайн-формате.

Хедлайнером первого дня станет группа Animal ДжаZ. С ними главную сцену фестиваля разделит группа «Торба-на-Круче».

Второй день будет насыщенным — выступит тамбовский анархо-балаган Операция Пластилин, уральские инди-рокеры Курара, а закроет день хорошо знакомая петербургской публике нуар-шансон группа Аффинаж.

В завершающий день на сцену выйдут Билли Новик и Петербургский Джазовый Актив. Днём выступит солнечная группа Ундервуд, а закроет фестиваль известный музыкант и композитор Пётр Налич.

Кроме того, на в фестивале примут участие VLNY, Junkyard Storytellaz, Билли Новик & Петербургский Джазовый Актив, ИЛЬЯМАЗО, Площадь Восстания, Дешёвые Драмы, Ангел НеБес, КОПЕНGАGЕН, Сегодняночью и многие другие.

В пятницу музыкальный праздник начнётся в 18:00, в выходные с 13:00.

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