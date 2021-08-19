Сдавшая ЕГЭ в восемь лет девочка поступила в МГУ

Отец Алисы Тепляковой из Москвы, которая в восемь лет сдала ЕГЭ, рассказал, что его дочь поступила на платное отделение психвака МГУ на платной основе.

«Мы не прошли на бюджет, но наших баллов достаточно, чтобы поступить на контрактную основу», — цитирует его РБК.

Он добавил, что осталось только оплатить первый семестр обучения.

Выпускница успешно сдала Единый государственный экзамен по русскому, профильной математике, информатике и биологии, а также дополнительные вступительные испытания на психфаке.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что средний балл петербургских школьников оказался выше среднероссийского. Это значит, что образование в Петербурге лучше, чем где-либо в стране, считает Беглов.