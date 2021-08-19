Сдавшая ЕГЭ в восемь лет девочка поступила в МГУ

Сдавшая ЕГЭ в восемь лет девочка поступила в МГУ
Девочка в 8 лет сдала ЕГЭ Фото: Pixabay

Отец Алисы Тепляковой из Москвы, которая в восемь лет сдала ЕГЭ, рассказал, что его дочь поступила на платное отделение психвака МГУ на платной основе.

«Мы не прошли на бюджет, но наших баллов достаточно, чтобы поступить на контрактную основу», — цитирует его РБК.

Он добавил, что осталось только оплатить первый семестр обучения.

Выпускница успешно сдала Единый государственный экзамен по русскому, профильной математике, информатике и биологии, а также дополнительные вступительные испытания на психфаке.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что средний балл петербургских школьников оказался выше среднероссийского. Это значит, что образование в Петербурге лучше, чем где-либо в стране, считает Беглов.

егэ мгу экзамены


 

Новости партнеров
Россияне назвали самые часто ломающиеся автомобили
Россияне назвали самые часто ломающиеся автомобили
Стрельба на свадьбе в Петергофе стоила жениху медового месяца
Стрельба на свадьбе в Петергофе стоила жениху медового месяца
Почему не все заражаются коронавирусом
Почему не все заражаются коронавирусом
МЧС предупреждает об идущих на Ленобласть ливнях, грозах и сильном ветре
МЧС предупреждает об идущих на Ленобласть ливнях, грозах и сильном ветре
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Астролог из «Давай поженимся!»: как загадать желание, чтобы оно ...
Яблочный Спас: об истории православного праздника и пользе яблок
Петербурженка получила удар в спину за приспущенную маску в транспорте
Сдавшая ЕГЭ в восемь лет девочка поступила в МГУ
Каждый третий сотрудник сферы услуг в Петербурге отказался от прививки
Крест в Матвеевском саду сломал сбежавший из-под домашнего ареста
В Петербурге построили около 2 млн квадратов жилья за полгода
В России за сутки COVID подхватили еще 21 058 человек