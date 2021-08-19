Центр Гамалеи модицифировал «Спутник V» под штамм «дельта»: зачем это необходимо

Специалистам центра имени Гамалеи удалось разработать вариант вакцины «Спутник V», который работает против штамма «дельта», предположительно, спровоцировавшего последнюю вспышку заболеваемости.

О важном достижении ученых в четверг, 19 августа, сообщил руководитель учреждения академии РАН Александр Гинцбург. Профессор подчеркнул, что готовая конструкция модифицированного препарата «уже есть в холодильнике», передает «Интерфакс».

Однако как скоро улучшенное лекарство дойдет до граждан, сложно сказать. В российском законодательство строго прописаны аспекты выпуска препаратов: даже малейшее изменение требует проведения полного комплекса испытаний, как если бы создавалась новая вакцина.

Например, с аналогичной проблемой столкнулись в новосибирском центре «Вектор», где была выпущена «ЭпиВакКорона». Сотрудники медицинской организации лишь усовершенствовали алгоритм создания препарата, однако теперь им предстоит заново пройти все три этапа исследований. Сейчас, к примеру, специалисты ждут результатов одной из контрольных групп, чтобы затем перейти на следующий этап регистрации «ЭпиВакКороны-Н» — такое название получила модернизированная вакцина.

Почему вообще необходимы трудоемкие и длительные изменения в уже существующих вакцинах? На данный момент дельта-штамм отличается тем, что вызывает тяжелое течение коронавируса и провоцирует более серьезные симптомы: болеют даже дети. К сожалению, дельта — не единственная мутация SARS-CoV-2, и не исключено, что в дальнейшем появятся новые штаммы.

В связи с этим эксперты сходятся во мнении: вакцины должны быть поливалентными, подходящими сразу для нескольких типов вируса. Подобные препараты, к примеру, выпускаются для прививок от гриппа. Сейчас, пока поливалентные вакцины недоступны, не стоит игнорировать уже имеющиеся лекарства: вакцинация значительно снижает риски даже при заражении штаммом дельта.