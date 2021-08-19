В Ленобласти еще 229 человек заболели коронавирусом

В Ленобласти еще 229 человек заболели коронавирусом
Рост новых случаев инфицирования может быть связан со сменой доминирующего штамма. Фото: Pixabay

В Ленинградской области за последние сутки зафиксирован 232 случая заболевания коронавирусом. Об этом сегодня, 19 августа, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти выявлено 60 530 случаев ковида. При этом выздоровели 48 369 пациентов.

По суточному приросту заболеваемости среди российских регионов Санкт-Петербург находится на втором месте — 1563 случая. По суточному приросту лидирует Москва — 2142 случая. На третьем месте Московская область — 949.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врач развенчал мифы о вакцинации против COVID-19.

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