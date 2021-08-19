Педиатр рассказала, как подготовить ребенка к школе после каникул

Педиатр рассказала, как подготовить ребенка к школе после каникул
Переход от каникул к школьным занятиям лучше смягчить, чтобы ребенок не испытывал стресс - это может сказаться на здоровье. Фото: pixabay

Длинные летние каникулы медленно, но верно близятся к завершению. Возможно, школьники подзабыли о жизни в режиме пятидневной учебы. Врач-педиатр и эксперт ОНФ Татьяна Буцкая дала советы о том, как помочь детям перестроиться, чтобы избежать проблем со здоровьем и свести к минимуму возможный стресс.

Активную подготовку к новому учебному году можно начинать с середины августа, за пару недель до школы. Учитывая, что дети в течение лета, как правило, привыкают позже ложиться и позже вставать, стоит позаботиться о восстановлении графика: постепенно менять время отхода ко сну и пробуждения в соответствии со школьным расписанием, рассказала педиатр «Аргументам и Фактам».

Не будет лишним использовать последние недели каникул для прохождения диспансеризации. Гораздо удобнее спокойно сводить ребенка ко всем необходимым специалистам в конце августа, нежели судорожно выкраивать на это время в разгар учебы, от чего могут пострадать качество школьных уроков, домашней работы или занятий в дополнительных секциях.

Своевременное посещение врачей избавит не только от беспокойства за здоровье ребенка, но и от очередей в поликлиниках и пропущенных уроков.

В первую очередь необходимо попасть к педиатру. Он осмотрит ребенка, выявит возможные проблемы и, в случае необходимости, выдаст направления к узким специалистам, на процедуры или анализы. Не менее важный для школьников врач — ортопед. Он должен исключить нарушения осанки и искривления позвоночника, плоскостопие и другие патологии.

Если какой-то из недугов присутствует, ортопед может порекомендовать спортивные секции, которые будут полезны ребенку, и предупредит, какие виды физической активности вредны в вашем случае.

Также не стоит игнорировать окулиста, добавляет Буцкая. Важно вовремя отследить, если у ребенка упало зрение, и подобрать очки. Не забывайте, что раз в полгода детям, как и для взрослым, необходимо посещение стоматолога. А эндокринолог поможет решить проблемы с весом или ростом, если таковые возникли.

1 сентября врач дети здоровье педиатр школа школьники


 

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