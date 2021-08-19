Метеоролог рассказал о вероятности московского урагана в Петербурге

Днем в предосенней Северной столице +19 до конца недели, а ночью +10. Фото: http://spun.fkpkzs.ru

Днем в предосенней Северной столице +19 до конца недели, а ночью +10. Фото: http://spun.fkpkzs.ru

В столице накануне бушевал ураганный ветер. Обеспокоенным жителям Петербурга рассказали, ждать ли такой же погоды в Северной столице.

Петербуржцы обратили внимание на сильные порывы ветра. Они обеспокоились после сообщений об ураганном ветре в Москве. Метеоролог Юрий Куткевич отметил, что в Северной столице урагана не ожидается. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Сильные порывы ветра, до 15 м/с, в городе будут только на на побережье Финского залива или Ладожского озера. С завтрашнего дня и далее ветер будет лишь ослабевать.

Специалист отметил, что над городом прошел циклон, который уже смещается на север от Петербурга. Как последствие циклона — пойдут кратковременные дожди.

Днем в предосенней Северной столице +19 до конца недели, а ночью +10.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в МЧС предупредили петербуржцев об ухудшении погоды до поздней ночи.