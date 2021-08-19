В Петербурге задержали мошенников-предпринимателей

Злоумышленники под видом заказов отправили не менее 670-ти посылок на сумму более 6,5 миллионов рублей. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Злоумышленники под видом заказов отправили не менее 670-ти посылок на сумму более 6,5 миллионов рублей. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Оперативники Главного управления МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области совместно с коллегами из ОМВД России по Кировскому району Ленобласти задержали группу из четырех человек. Они подозреваются в серии мошеннических действий, от которых пострадали жители различных регионов России.

По версии следствия, в течение полутора лет задержанные вели криминальный бизнес с использованием высоких технологий. При помощи сообщников из одного из государств ближнего зарубежья они создали не менее 25 интернет-магазинов, которые предлагали приобрести мобильные телефоны и аксессуары по ценам существенно ниже рыночных. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Злоумышленники организовали активную рекламную компанию, которая позволила продвинуть созданные ими сайты на первые позиции в выдачах поисковых систем и социальных сетях. За рубежом они организовали колл-центр, сотрудники которого занимались оформлением заказов после звонков клиентов на телефоны интернет-магазинов.

В отправленных наложенным платежом почтовых отправлениях заказчикам дорогостоящей электроники приходили бывшие в употреблении телефоны, зарядные устройства, куски мыла и другие предметы, не имеющие отношения к оплаченному при получении товару. При этом из-за отсутствия в бандероли описи вложения оформить претензию на месте было не возможно.

Полицейские предварительно установили причастность задержанных к 23 эпизодам уголовных дел, возбужденных в различных регионах Российской Федерации. По оперативной информации участники группы под видом заказов отправили не менее 670-ти посылок на сумму более 6,5 миллионов рублей.

По местам проживания задержанных прошли обыски, в ходе которых обнаружили и изъяли документы, почтовые квитанции, банковские карты, средства связи и иные предметы, имеющие доказательственное значение.

В настоящее время полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех участников и эпизодов противоправной деятельности.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России выявили новый способ мошенничества. На фоне резко возросшей популярности кредитов на жилье под низкий процент преступники создают сайты, замаскированные под порталы госорганов.