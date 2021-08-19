Двое маленьких детей умерли в России от коронавируса

Двое маленьких детей умерли в России от коронавируса
В Саратовской области в августе прирост детской заболеваемости вырос на 57%. Фото: pexels

В России все больше и больше выявляются тяжелые случаи ковида у детей. Двухмесячный ребенок и двухлетняя девочка умерли от ковида в Тульской и Волгоградской области. Медики связывают официальный рост заболеваемости среди детей с двумя причинами: большее количество тестов среди детей и индийский штамм заболевания.

Специалисты советуют взрослым вакцинироваться самим и своих детей. Врачи уверены, что дети нуждаются в личном иммунитете. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В Саратовской области в августе прирост детской заболеваемости вырос на 57%.

В Якутии за пандемию зарегистрировали два случая тяжелого течения ковида среди детей. На Урале младенец перенес вирус с температурой 39 и лихорадкой в течение 10 дней.

В Новосибирской области за период пандемии заразились более четырех тысяч детей. 39 из них лежат в больницах на лечении.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с начала прошлого года в Петербурге надзорные органы выписали 964 штрафа за нарушение проивокоронавирусных норм.

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