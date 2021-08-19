В Греции ужесточили коронавирусные меры и ввели комендантский час

В Греции ужесточили коронавирусные меры и ввели комендантский час
Нарушителям комендантского часа грозит штраф в 200 тысяч евро. Фото: unsplash

Власти Греции, популярной среди россиян страны-курорта, ужесточили ковидные меры из-за роста заболеваемости коронавирусом.

Минздрав страны ввел ограничения в некоторых пляжных городах ограничения. В основном, это касается острова Крит, где с 18 августа с часу ночи до шести утра установили комендантский час. Об этом сообщает News.gtp.

Кроме того, владельцам развлекательных заведений, общепита в том числе, запрещено включать музыку в ночью. Ковидные меры на Крите будут действовать по 25 августа. Нарушителям комендантского часа грозит штраф в 200 тысяч евро (более 17 миллионов рублей).

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что первый случай смерти человека, который был полностью привит от коронавируса, зафиксировали в Греции. Об этом сообщил директор второго отделения интенсивной терапии больницы «Папаниколау» Никос Каправелос.

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