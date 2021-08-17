Первый случай смерти полностью вакцинированного человека выявлен в Греции

Медик отметил, что непривитые люди находятся в большей опасности. Фото: unsplash

Медик отметил, что непривитые люди находятся в большей опасности. Фото: unsplash

Первый случай смерти человека, который был полностью привит от коронавируса, зафиксировали в Греции. Об этом сообщил директор второго отделения интенсивной терапии больницы «Папаниколау» Никос Каправелос.

По его словам, пациент не имел никаких основных заболеваний.

Медик отметил в эфире телеканала Open, что данный случай является исключением. Однако вакцинированным все равно стоит проявлять осторожность. И добавил, что важность вакцинации не снижается.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в американском штате Мичиган 13-летний подросток привился второй дозой вакцины от коронавируса Pfizer и скончался во сне спустя несколько дней. По словам родственницы ребенка, после второй прививки у мальчика появились общие побочные эффекты