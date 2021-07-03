В США 13-летний подросток умер после второй прививки вакциной Pfizer

В американском штате Мичиган 13-летний подросток привился второй дозой вакцины от коронавируса Pfizer и скончался во сне спустя несколько дней.

Как сообщает Newsweek, расследованием смерти мальчика занимаются специалисты Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC). Они получили информацию о 13-летнем ребенке, который скончался после вакцинации. Однако конкретная причина смерти станет известна только по окончании расследования.

Подросток привился второй дозой вакцины 13 июня и уже ночью 15 июня умер во сне. По словам родственницы ребенка, после второй прививки у мальчика появились общие побочные эффекты: усталость, жар, боль в животе, но в целом симптомы не вызывали беспокойства.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что треть британцев умерли от индийского штамма COVID-19 после вакцинации.