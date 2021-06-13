Треть британцев умерли от индийского штамма COVID-19 после вакцинации

Среди 42 умерших после заражения индийским штаммом полностью привиты были 12 пациентов. Фото: pixabay

Среди 42 умерших после заражения индийским штаммом полностью привиты были 12 пациентов. Фото: pixabay

В Великобритании треть пациентов, умерших от осложнений после заражения индийским штаммом COVID-19, прошли полный цикл вакцинации западными препаратами.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные исследования агентства Общественного здравоохранения Англии (PHE).

Среди 42 умерших после заражения индийским штаммом полностью привиты были 12 пациентов. Это составляет примерно 29% от общего числа. Однако, как подчеркивает эпидемиолог PHE Меган Колл, точная причина смерти у привитых пациентов все еще устанавливается.

По данным исследователей, количество случаев заражения индийским штаммом активно растет с начала мая. Только за последнюю неделю выявлено более пяти тысяч инфицированных. Специалисты назвали ситуацию неутешительной.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Роспотребнадзоре заявили, что мутации изменили симптомы COVID-19.