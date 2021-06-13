В Роспотребнадзоре заявили, что мутации изменили симптомы COVID-19

Сейчас у пациентов с индийским штаммом чаще встречаются диарея, микротромбозы нижних конечностей, сообщила эпидемиолог. Фото: unsplash

Сейчас у пациентов с индийским штаммом чаще встречаются диарея, микротромбозы нижних конечностей, сообщила эпидемиолог. Фото: unsplash

В Роспотребнадзоре заявили об изменении основных симптомов коронавирусной инфекции из-за мутаций вируса.

Об этом в рассказала замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Натальи Пшеничной.

По словам Пшеничной, индийский штамм коронавируса чаще приводит к симптомам со стороны ЖКТ, в то время как высокая температура и кашель отходят на второй план. Как отметила специалист, все признаки коронавируса нельзя назвать специфическими, к примеру, пациенты теряют обоняние в 70-80% случаев.

Сейчас у пациентов с индийским штаммом чаще встречаются диарея, микротромбозы нижних конечностей, сообщила эпидемиолог.

Пшеничная заявила, что изменение симптомов может быть связано с заражением сразу двумя инфекциями. Например, это может быть сочетание риновирусной инфекции, сопровождающейся обильными выделениями из носа, и COVID-19. В таких случаях коронавирус протекает легче, поскольку риновирус подавляет инфекцию в дыхательных путях.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России выявили оригинальные мутации коронавируса.