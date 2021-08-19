«Аэрофлот» снизил стоимость субсидируемых авиабилетов в ДФО до 7,6 тыс. рублей

&#171;Аэрофлот&#187; снизил стоимость субсидируемых авиабилетов в ДФО до 7,6 тыс. рублей
Тариф действует и на рейсы "Аэрофлота", и на рейсы компании "Россия". Фото: pixabay

Лоукостер «Аэрофлот» понизила цену субсидируемых авиабилетов для полетов на Дальний Восток на четверть, до 7 650 рублей.

Так, авиакомпания понижает на 25% стоимость билетов по программе субсидированных перевозок для жителей ДФО. Новая цена при покупке билета в одну сторону будет 7 650 рублей вместо 10,2 тысяч ранее. Тариф действует и на рейсы «Аэрофлота», и на рейсы компании «Россия» по маршрутам между Петропавловск-Камчатским, Владивостоком, Южно-Сахалинском, Хабаровском, Магаданом и Москвой. Об этом сообщает ТАСС.

Перелет по такому тарифу из городов Дальнего востока в столицу можно будет осуществить с 19 августа до 30 ноября, на маршрутах из Москвы — с середины сентября до 30 ноября.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что лоукостер «Аэрофлот» прекращает на время полеты в Бангкок — столицу Таиланда на фоне ограничений на полеты над Афганистаном. В стране сложилась непростая ситуация.

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