«Аэрофлот» приостанавливает полеты в Бангкок на фоне ситуации в Афганистане

Лоукостер «Аэрофлот» прекращает на время полеты в Бангкок — столицу Таиланда на фоне ограничений на полеты над Афганистаном. В стране сложилась непростая ситуация.

Сейчас авиабилеты из Москвы в Бангкок не продают. Последний доступный для бронирования рейс — 21 августа. На первые месяцы осени продажа билетов будет закрыта. Об этом сообщает сайт авиакомпании.

Ранее «Аэрофлот» и Air Bridge Cargo объявили, что облетают территорию над Афганистаном.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщила, что глава Афганистана Ашраф Гани, который несколько дней назад бежал из страны, пообещал вскоре вернуться. Он отметил, что и дальше собирается делать все, чтобы достичь справедливости для афганцев. Глава Высшего совета Афганистана по национальному примирению Абдулла Абдулла подтвердил, что Ашраф Гани уехал из страны.