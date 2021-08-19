Дэниел Крейг возглавил список самых высокооплачиваемых актеров Голливуда

"Золото" взял Дэниел Крейг. Он заработал 100 миллионов долларов за участие в двух частях фильма «Достать ножи». Фото: https://www.instagram.com/craigdanielbond/

"Золото" взял Дэниел Крейг. Он заработал 100 миллионов долларов за участие в двух частях фильма «Достать ножи». Фото: https://www.instagram.com/craigdanielbond/

Одно из американских изданий опубликовало рейтинг самых высокооплачиваемых актеров Голливуда.

«Золото» взял Дэниел Крейг. Он заработал 100 миллионов долларов за участие в двух частях фильма «Достать ножи». Такие суммы объясняются тем, что Netflix компенсирует те деньги, которые звезда могла бы получить, если бы его проекты показывали только в кино. Об этом сообщает Variety.

«Сереборо» рейтинга завоевал Дуэйн «Скала» Джонсон. Его гонорар за появление в комедии «Красная единица» составляет около 50 миллионов долларов. Почетную «бронзу» взяли Уилл Смит и Дензел Вашингтон — оба актера в этом году получили ролучили за съемки 40 миллионов долларов. Смит снялся в фильме «Король Ричард», а Вашингтон — в картине «Дьявол в деталях».

В топ-10 вошли , Марк Уолберг, Леонардо Ди Каприо, Джулия Робертс, Дженнифер Лоуренс, Райан Гослинг и Сандра Баллок.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что американская актриса Скарлетт Йоханссон подала в суд на «Disney». Ей не понравилось начало проката фильма «Черная вдова» в сети. Кинокартина вышла в прокат 9 июля одновременно в кино и на платформе «Disney+».