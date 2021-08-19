Около 70% учителей в Ленобласти привились от COVID-19

В Ленинградской области от коронавируса вакцинировались почти 70% учителей.

Как сообщили в областном правительстве, в новом учебном году в школы 47 региона пойдут более 180 тысяч учеников. Почти 22 тысячи из них пойдут в школу впервые. Чтобы дети могли учиться очно и были в безопасности, в Ленобласти уже привились почти 70% педагогов.

В администрации добавили, что первоклассников в этом году стало на 1,5 тысячи больше, если сравнивать с прошлым годом. В Ленобласти полностью наладили систему перевозки детей и учителей из удаленных населенных пунктов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что школьные линейки первого сентября пройдут на открытом воздухе. На подготовку школ к новому учебному году из бюджета Петербурга выделили около трех миллиардов рублей, на капремонт зданий – больше 2,5 миллиардов рублей.