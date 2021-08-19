Около 70% учителей в Ленобласти привились от COVID-19

Около 70% учителей в Ленобласти привились от COVID-19
В Ленобласти уже привились почти 70% педагогов. Фото: Baltphoto/Вероника Перминова

В Ленинградской области от коронавируса вакцинировались почти 70% учителей.

Как сообщили в областном правительстве, в новом учебном году в школы 47 региона пойдут более 180 тысяч учеников. Почти 22 тысячи из них пойдут в школу впервые. Чтобы дети могли учиться очно и были в безопасности, в Ленобласти уже привились почти 70% педагогов.

В администрации добавили, что первоклассников в этом году стало на 1,5 тысячи больше, если сравнивать с прошлым годом. В Ленобласти полностью наладили систему перевозки детей и учителей из удаленных населенных пунктов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что школьные линейки первого сентября пройдут на открытом воздухе. На подготовку школ к новому учебному году из бюджета Петербурга выделили около трех миллиардов рублей, на капремонт зданий – больше 2,5 миллиардов рублей.

1 сентября вакцинация от коронавируса ленобласть учителя школы


 

Новости партнеров
Слона во время обысков в Ленинградском зоопарке не нашли
Слона во время обысков в Ленинградском зоопарке не нашли
Чем опасна пятница, 13-е, и чего в этот день нельзя делать
Чем опасна пятница, 13-е, и чего в этот день нельзя делать
Оба водителя погибли после столкновения двух фур в Ленобласти
Оба водителя погибли после столкновения двух фур в Ленобласти
После какой вакцины от COVID-19 россияне заболевают коронавирусом чаще всего
После какой вакцины от COVID-19 россияне заболевают коронавирусом чаще всего
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербургские власти купили 385 квартир для льготников
Мотоциклист сбил молодого человека на Литейном
На Колпинском шоссе насмерть сбили пешехода
Американец, угрожавший взорвать бомбу в Вашингтоне, сдался
Около 70% учителей в Ленобласти привились от COVID-19
Россиян предупредили о масштабной волне гриппа в этом году
Стрелка со Сенной площади заключили под стражу
У библиотеки Конгресса американец угрожает взорвать бомбу