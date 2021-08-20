В Сертолово женщина зарезала родную сестру

В Ленинградской области женщина зарезала свою сестре. Жительница Ленобласти зарезала свою сестру во время пьяной ссоры.

Как стало известно gazeta.spb.ru, инцидент произошел вечером 19 августа в Сертолово. Местная жительница сообщили в правоохранителям, что в доме по Заречной улице ударили ножом дочь соседки.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции.

По предварительной информации, в квартире 40-летняя женщина ударила ножом свою 34-летнюю сестру после совместного распития алкоголя. Женщина скончалась на месте. В полицию доставили подозреваемую и ее мать. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге на Загородном проспекте скорая забрала 13-летнего подростка, которого серьезно покалечил 33-летний мужчина.Ему диагностировали открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга.