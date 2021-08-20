В Петербурге в детском лагере тренер домогался 13-летних девочек

Накануне в детском лагере в Курортном районе к ее 13-летней дочери и ее 13-летней подруге приставал неизвестный мужчина. Фото: Pixabay

Накануне в детском лагере в Курортном районе к ее 13-летней дочери и ее 13-летней подруге приставал неизвестный мужчина. Фото: Pixabay

Полиция Санкт-Петербурга по подозрению в насильственных действиях сексуального характера задержала 56-летнего тренера по вольной борьбе.

Как стало известно Gazeta.Spb.ru, в полицию через 112 поступило сообщение от неработающей 40-летней женщины, о том, что накануне в детском лагере в Курортном районе к ее 13-летней дочери и ее 13-летней подруге приставал неизвестный мужчина.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти «по горячим следам» по подозрению в совершении насильственных действий сексуального характера задержали 16-летнего подростка. Его госпитализировали в Тихвинскую городскую психиатрическую больницу ( состоит на учёте у психиатра с диагнозом задержка развития). Мужчина из города Тихвин сообщил полиции, что в парадной подросток приставал к его его 8-летнему внуку.