Пьяный сторож устроил стрельбу в поселку Морозова

Пьяный сторож устроил стрельбу в поселку Морозова
Мужчина стрелял из ружья. Фото: pixabay.com

На лодочной станции задержан подозреваемый в стрельбе во Всеволожском районе.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, инцидент произошел 18 августа. В полицию поступило сообщение о том, что в поселке им. Морозова у лодочной станции мужчина стреляет из ружья в воду.

На Ладожской улице на лодочной станции задержан 54-летний сторож. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения был доставлен в отдел полиции, в отношении него составлен административный протокол по части 1 статьи 20 КоАП РФ (Мелкое хулиганство). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Гатчине полиция задержала хулигана, устроившего стрельбу из пневматического оружия на детской площадке. Ранен один человек.

Всеволожский район происшествия стрельба


 

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