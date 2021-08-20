Петербуржец погасил долги, чтобы продать долю в квартире

Обеспечивать своих детей петербуржец будет до их совершеннолетия. Фото: ГУФССП России по г. Санкт-Петербургу

Обеспечивать своих детей петербуржец будет до их совершеннолетия. Фото: ГУФССП России по г. Санкт-Петербургу

Судебные приставы Санкт-Петербурга добились погашения крупной задолженности по алиментам, наложив запрет регистрационных действий в отношении доли к квартире, которую должник собирался продать.

У 33-летнего гражданина, который задолжал на содержание своим детям более 425 тысяч рублей, сорвалась выгодная сделка по продаже недвижимого имущества на Васильевском острове. Как оказалось, по решению районного суда мужчина был обязан выплачивать в пользу бывшей супруги 1/3 от всех видов дохода, но длительное время оставался безучастным к судьбе собственных детей, делая минимальные разовые выплаты. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП России по г. Санкт-Петербургу.

В итоге накопилась внушительная задолженность. Исполнительное производство возбудили в Василеостровском РОСП ГУФССП России по г. Санкт-Петербургу. Судебному приставу стало известно, что должник уже долгое время проживает в Москве, являться на прием к сотруднику службы он отказывался.

В рамках исполнительного производства судебный пристав наложил запрет регистрационных действий в отношении доли квартиры, принадлежащей мужчине, а также вынес постановление о временном ограничении права на выезд за пределы РФ.

В итоге на прием к судебному приставу пришел адвокат неплательщика, которому разъяснили, что запрет регистрационных действий можно снять, только погасив долги по алиментам.

Через какое-то время денежные средства в размере 425 тысяч рублей наконец поступили на счёт взыскательницы. Многотысячную сумму задолженности должник выплатил ради совершения сделки по продаже доли в квартире. В настоящий момент мужчина стал выплачивать текущие платежи без задержек, обеспечивать своих детей петербуржец будет до их совершеннолетия.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что приставы помогли петербуржцу получить невыплаченную зарплату почти за год.