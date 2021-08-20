Водителей, проехавших по ЗСД без оплаты, ждет штраф

Не оплативших проезд по ЗСД нарушителей начали наказывать. В связи с этим появились первые административные дела.

Так, штраф за проезд по платной дороге равен полутора тысячам рублей для легкового автомобиля и пять тысяч рублей — для грузовой машины или автобуса. В Северной столице такие дела рассматривает Северо-Западное межрегиональное Управление Федеральной службы по надзору в сфере транспорта. Об этом сообщает Комитет по транспорту.

Ведомство информирует, что сейчас очень сложно остаться незамеченным на дороге. Как правило все правонарушения фиксируют камеры. Они установлены на всех пунктах оплаты проезда по ЗСД. С начала 2021 года вступили в силу поправки в КоАП РФ. Теперь за неоплату проезда по платной дороге предусмотрена административная ответственность.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что утром в пятницу в Петербурге пробки в два балла.