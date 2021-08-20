Врачи в России пожаловались на перегрузку из-за вакцинации

66,6% пожаловались на то, что качество оказания медпомощи снизилось на фоне кампании по вакцинации. Фото: Pixabay

66,6% пожаловались на то, что качество оказания медпомощи снизилось на фоне кампании по вакцинации. Фото: Pixabay

Более половины врачей (85,4%), которые работают с вакцинацией от ковиада, перегружены.

Кроме того, еще 66,6% пожаловались на то, что качество оказания медпомощи снизилось на фоне кампании по вакцинации.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на результаты опроса профильного приложения «Справочник врача». Как рассказали 81,4 % медиков, из-за прививочной кампании они вынуждены задерживаться на работе. Согласно опросу, вовремя уходят только 18,6%. Почти 70 опрошенных заявили, что должны также выполнять плановую работу, которая не относится к вакцинации. Еще 40,4% отметили, что переработки возникают из-за необходимости вводить данные о вакцинированных, а это отнимает много времени.

Результаты опроса показали, что более чем в половине случаев поводом для задержек стали большой объем бумажной работы и нехватка кадров.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что врачи Северной столицы рассчитывают, что углубленную диспансеризацию после перенесенного ковида пройдут около 300 тысяч горожан, об этом заявили в комздраве Пететербурга.