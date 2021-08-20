СК просит арестовать двоих фигурантов дела о ритуальном убийстве в Ленобласти

Следствие просит арестовать Татьяну и Александра Перевозчиковых-Хмурых, обвиняемых в ритуальном убийстве в Ленобласти в 2016 году.

Как сообщили в Следственном комитете, они проходят по делу о двух ритуальных убийствах в лесах в Карелии и в Ленинградской области. Ранее по этому делу были заключены под стражу жители Подмосковья Ольга Большакова и Андрей Трегубенко.

Как полагает следствие, в 2016 году Трегубенко в лесу в Карелии нанес удар ножом своей знакомой, которую хотел принести в жертву.

Также была установлена причастность Трегубенко и Большаковой к еще одному ритуальному убийству — в Ленобласти. По версии следствия, Трегубенко и Большакова в 2016 году вступили в сговор с Перевозчиковыми-Хмурыми и подыскали мужчину, который стал их жертвой. В лесу под Приозерском они избили жертву, а затем убили.

Два этих дела соединены в одно производство.

Во время обыска по месту жительства Трегубенко и Большаковой в Балашихе обнаружены и изъяты наркотики в крупном размере. Установлено, что соучастники расфасовывали их и хранили для незаконного сбыта. Возбуждено дело по ч. 3 ст. 30 п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).

Напомним, ранее Москве задержанные за наркотики мужчина и женщина признались, что убивали людей в лесах Ленобласти и Карелии ради сатанинских ритуалов. Сатанистами оказались Андрей Трегубенко и Ольга Большакова. Сообщалось о двух убийствах: в 2016 году пропали молодые мужчина и женщина, увлекающиеся эзотерикой, которые поехали с московскими сатанистами в лес.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в убийстве петербургского ресторатора обвинили преступную группу.