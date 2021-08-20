СК просит арестовать двоих фигурантов дела о ритуальном убийстве в Ленобласти

СК просит арестовать двоих фигурантов дела о ритуальном убийстве в Ленобласти
Следствие ходатайствует об аресте «сатанистов», причастных к убийству в ЛО. Фото: sledcom.ru

Следствие просит арестовать Татьяну и Александра Перевозчиковых-Хмурых, обвиняемых в ритуальном убийстве в Ленобласти в 2016 году.

Как сообщили в Следственном комитете, они проходят по делу о двух ритуальных убийствах в лесах в Карелии и в Ленинградской области. Ранее по этому делу были заключены под стражу жители Подмосковья Ольга Большакова и Андрей Трегубенко.

Как полагает следствие, в 2016 году Трегубенко в лесу в Карелии нанес удар ножом своей знакомой, которую хотел принести в жертву.

Также была установлена причастность Трегубенко и Большаковой к еще одному ритуальному убийству — в Ленобласти. По версии следствия, Трегубенко и Большакова в 2016 году вступили в сговор с Перевозчиковыми-Хмурыми и подыскали мужчину, который стал их жертвой. В лесу под Приозерском они избили жертву, а затем убили.

Два этих дела соединены в одно производство.

Во время обыска по месту жительства Трегубенко и Большаковой в Балашихе обнаружены и изъяты наркотики в крупном размере. Установлено, что соучастники расфасовывали их и хранили для незаконного сбыта. Возбуждено дело по ч. 3 ст. 30 п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).

Напомним, ранее Москве задержанные за наркотики мужчина и женщина признались, что убивали людей в лесах Ленобласти и Карелии ради сатанинских ритуалов. Сатанистами оказались Андрей Трегубенко и Ольга Большакова. Сообщалось о двух убийствах: в 2016 году пропали молодые мужчина и женщина, увлекающиеся эзотерикой, которые поехали с московскими сатанистами в лес.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в убийстве петербургского ресторатора обвинили преступную группу.

ритуальное убийство сатанисты убийства


 

Новости партнеров
Почему не все заражаются коронавирусом
Почему не все заражаются коронавирусом
ВОЗ проверяет на эффективность от ковида очередные препараты, но не может сказать, когда одобрит
ВОЗ проверяет на эффективность от ковида очередные препараты, но не может сказать, когда одобрит "Спутник"
В центре Петербурга пьяная молодежь избила лошадь
В центре Петербурга пьяная молодежь избила лошадь
Точку в многолетней борьбе за право строить метро Петербурга по решению Путина поставит Мишустин
Точку в многолетней борьбе за право строить метро Петербурга по решению Путина поставит Мишустин
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Домработница Бритни Спирс заявила, что певица избила ее из-за собаки
В Петербурге за неделю жертвами клещей стали 647 человек
Илон Маск анонсировал робота, способного сходить в магазин
СК просит арестовать двоих фигурантов дела о ритуальном убийстве в Ленобласти
Компьютер, телевизор и диван повышают риск инсульта
Стало известно, при какой погоде пройдут школьные линейки 1 сентября
За три удара ножом 3,5 года условно: Невский суд освободил петербуржца
Пьяная дама устроила истерику сотрудникам ДПС на Лесном проспекте