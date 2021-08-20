Лишний вес и диабет: чем опасно фрукторианство

В день без вреда для здоровья можно потреблять до пяти порций фруктов и овощей, при условии, что это не единственный вид продуктов в рационе. Фото: Pixabay

В день без вреда для здоровья можно потреблять до пяти порций фруктов и овощей, при условии, что это не единственный вид продуктов в рационе. Фото: Pixabay

Хотя фрукты считаются априори полезным продуктом, их безмерное потребление может привести к печальным последствиям. Чрезмерное увлечение фруктами может стать причиной появления лишнего веса, сахарного диабета и дефицита питательных веществ.

Эксперт-диетолог Кейт Паттон рассказала изданию Express, что когда рацион человека состоит преимущественно из одной (или вообще из одной) группы продуктов, организм с высокой вероятностью будет испытывать недостаток питательных веществ, витаминов и минералов, получаемых из другой еды. К примеру, фрукторианцы, — те, кто придерживается фруктовой диеты, — чаще всего имеют низкий уровень витаминов D и В12, кальция, йода и омега-3 жирных кислот.

Как следствие, любителям фруктов грозит ослабление костей, остеопороз, анемия, хроническая усталость и дисфункция иммунной системы.

Специалисты Кливлендской клиники согласны с коллегой и добавляют, что фрукты содержат слишком много натурального сахара, а значит, их чрезмерное потребление может привести, в лучшем случае, к простому набору веса, а в худшем — к нарушению баланса уровня глюкозы в крови, что сильно повышает риски возникновения предиабета и диабета второго типа. С осторожностью относиться к фруктам следует людям с хроническими заболеваниями почек и подежелудочной железы.

Подводя итог, залогом здорового питания является разнообразие и насыщенность рациона полезными элементами. Сбалансированное меню включает в себя и фрукты, и овощи, и мясо, и крупы, и другие виды продуктов, умеренное потребление которых позволяет поддерживать здоровье организма. Склоняться к одной из крайностей — значит лишить себя части полезных веществ, что рано или поздно скажется на физическом состоянии.