Дочь Сергея Бодрова исполнила главную роль в картине Николая Хомерики

23-летняя Ольга Бодрова, являющаяся дочерью Сергея Бодрова-младшего, стала главной героиней фильма Николая Хомерики «Море волнуется раз».

StarHit пишет, что Бодрова исполнила роль девушки Саши, которая со своим возлюбленным, в исполнении Валерия Степанова, бежит от всего мира. Молодые люди оказываются в старом доме в глухом лесу, где их встречают странные супруги, которых играют Юлия Ауг и Андрей Смоляков.

Саша ее любимый видят, что новые знакомые очень уж походят ни них самих. Именно это и поможет молодым людям больше понять друг друга.

Известно, что премьера фильма состоится на «Кинотавре».

Ольга Бодрова закончила ГИТИС и служит в театре «Мастерская Петра Фоменко».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что сын Виктора Цоя оспорил решение суда по иску к создателям картины об его отце.