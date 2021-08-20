Дочь Сергея Бодрова исполнила главную роль в картине Николая Хомерики

Дочь Сергея Бодрова исполнила главную роль в картине Николая Хомерики
Ольга Бодрова. Фото: скриншот Instagram

23-летняя Ольга Бодрова, являющаяся дочерью Сергея Бодрова-младшего, стала главной героиней фильма Николая Хомерики «Море волнуется раз».

StarHit пишет, что Бодрова исполнила роль девушки Саши, которая со своим возлюбленным, в исполнении Валерия Степанова, бежит от всего мира. Молодые люди оказываются в старом доме в глухом лесу, где их встречают странные супруги, которых играют Юлия Ауг и Андрей Смоляков.

Саша ее любимый видят, что новые знакомые очень уж походят ни них самих. Именно это и поможет молодым людям больше понять друг друга.

Известно, что премьера фильма состоится на «Кинотавре».

Ольга Бодрова закончила ГИТИС и служит в театре «Мастерская Петра Фоменко».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что сын Виктора Цоя оспорил решение суда по иску к создателям картины об его отце.

"Море волнуется раз" кино Ольга Бодрова сергей бодров


 

Новости партнеров
Слона во время обысков в Ленинградском зоопарке не нашли
Слона во время обысков в Ленинградском зоопарке не нашли
После какой вакцины от COVID-19 россияне заболевают коронавирусом чаще всего
После какой вакцины от COVID-19 россияне заболевают коронавирусом чаще всего
ВОЗ проверяет на эффективность от ковида очередные препараты, но не может сказать, когда одобрит
ВОЗ проверяет на эффективность от ковида очередные препараты, но не может сказать, когда одобрит "Спутник"
В Пикалево задержали подозреваемых в убийстве: тело сожгли, но голову оставили
В Пикалево задержали подозреваемых в убийстве: тело сожгли, но голову оставили
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге больных COVID принимают 18 больниц
В центре Петербурга каршеринг выехал на встречку
Дочь Сергея Бодрова исполнила главную роль в картине Николая Хомерики
Домработница Бритни Спирс заявила, что певица избила ее из-за собаки
В Петербурге за неделю жертвами клещей стали 647 человек
Илон Маск анонсировал робота, способного сходить в магазин
СК просит арестовать двоих фигурантов дела о ритуальном убийстве в Ленобласти
Компьютер, телевизор и диван повышают риск инсульта