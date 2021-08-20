Днем 20 августа задержали 9 авиарейсов из Пулково

Днем 20 августа задержали 9 авиарейсов из Пулково
В Пулков с опозданием вылетят 9 самолетов. Фото: Baltphoto

Во пятницу, 20 августа, в петербургском аэропорту Пулково задерживаются внутренние и международные рейсы. Всего с вылетом опаздывают девять самолетов.

Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты на самолеты до Симферополя, Сочи, Антальи, Хабаровска, Москвы, Калининграда. Об этом сообщается на сайте аэровокзала.

С вылетом задерживаются два рейса до Симферополя. Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 13:00 и 13:45.

Далее с опозданием вылетят два рейса до Сочи. Изначально планировалось, что воздушный транспорт поднимется в небо в 14:00 и 19:10.

Позднее, чем планировалось полетит самолет в Антальи. Судно должно было подняться в воздух 15:00.

Также задерживают два рейса до Москвы. Самолеты должны были улететь в 17:45 и 18:15.

Кроме того, позже положенного вылетит рейс Хабаровска. Воздушное судно должны были отправить в 17:20, однако рейс перенесли на 18:45.

Еще с опозданием полетит судно до Калининграда. Его должны были поднять в воздух в 19:00, но оно сможет оторваться от земли не раньше 20:20.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что самолет, вылетевший из Пулково, вернулся из-за отказа гидросистемы.

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